Wie Biodiesel den Sprit-Preisanstieg dämpfen kann

Eine höhere Beimengung von alternativen Kraftstoffen zu Fossilen würde den derzeitigen Kostenanstieg an Zapfsäulen abbremsen. Eine große Schere bei Öko-Kraftstoffen ist in den vergangenen Wochen entstanden.
Der Ölpreis schwankt massiv wegen des Kriegs. In Deutschland erreichte der Dieselpreis zuletzt sogar ein neues Allzeithoch, auch in Österreich sind die Preise wieder gestiegen – das traditionell an den Tankstellen teure Osterwochenende lässt auch den Effekt der Spritpreisbremse wieder zum Teil verpuffen.
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