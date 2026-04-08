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Brandschutzgefahr?

Streit um Ablage am Gang einer Rollstuhlfahrerin

Wien
08.04.2026 05:00
Susanne Piscaty ist schwer gehbehindert, sitzt im Rollstuhl. Die Ablageflächen sind für sie ...
Susanne Piscaty ist schwer gehbehindert, sitzt im Rollstuhl. Die Ablageflächen sind für sie essenziell.(Bild: Eva Manhart)
Porträt von Viktoria Graf
Von Viktoria Graf

Eine Pensionistin aus Wien-Leopoldstadt ist auf ihren Rollstuhl und daher auch auf Ablageflächen im Flur ihres Gemeindebaus angewiesen. Wiener Wohnen will diese aber entfernen – trotz gegenteiliger Gerichtsurteile.

0 Kommentare

Susanne Piscaty sitzt im Rollstuhl, lebt seit 1979 in einem behindertengerechten Gemeindebau im 2. Bezirk. Aufgrund ihrer Behinderung kann sie weder die Wohnung sicher erreichen oder verlassen, noch Pakete oder Lebensmittellieferungen vom Boden aufheben.

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