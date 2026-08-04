Eskalation unter Jugendlichen: Messerattacke

Bereits Montagfrüh hatte eine 15-Jährige in der Wohnung eines Freundes in Favoriten einen 19-Jährigen mit einem Messer attackiert und ihm oberflächliche Schnittwunden zugefügt.
Dies soll das Ergebnis einer Auseinandersetzung gewesen sein, deren Hintergründe am Dienstag noch unklar waren. Auch die Jugendliche bekam einen oberflächlichen Schnitt am Arm ab, sie wollte diesen aber nicht versorgen lassen.
Zur Polizei sagte die syrische Staatsbürgerin nichts zu der Tat. Der 19-jährige Landsmann des Mädchens sagte, er sei gegen 5.45 Uhr aufgewacht und habe sich gleich mit der Attacke der Jugendlichen konfrontiert gesehen.
Die Beamten der WEGA und des Favoritener Stadtpolizeikommandos stellten die mutmaßliche Tatwaffe, ein kleines Messer, sicher. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden beide Beteiligte wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung auf freiem Fuß angezeigt.
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