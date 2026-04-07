Das sind die Sieger der World Car Awards 2026

Die Sieger des größten Auto Awards der Welt sind gekürt, die World Car Awards wurden in sechs Kategorien vergeben. Ein Kandidat fuhr einen Doppelsieg ein. Erstmals hat keiner der Preisträger einen Verbrennungsmotor, alle werden rein elektrisch angetrieben.
Die Jury, bestehend aus 98 Motorjournalisten aus 33 Ländern, darunter „Krone“-Motorredakteur Stephan Schätzl, hat entschieden:
World Car of the Year, das Weltauto des Jahres ist der BMW iX3, der erste Vertreter der „Neuen Klasse“ des bayerischen Autobauers. Mit bis zu 108,7 kWh nutzbarer Akkukapazität und einer WLTP-Reichweite von bis zu 805 Kilometer markiert er die technologische Spitze der Münchner.
Als „World Electric Vehicle“ erhielt der BMW iX3 auch den Award in der Kategorie Elektroautos.
In einer Online-Abstimmung kamen die „Krone“-Leser zum gleichen Ergebnis. In beiden Kategorien lag der BMW mit Abstand vorn.
World Performance Car
Den Titel Sportwagen des Jahres erhielt der Hyundai Ioniq 6 N, der nicht nur mit Fahrleistungen und Ladeperformance auffällt, sondern auch mit der brillanten Imitation eines Verbrenner-Antriebs.
In dieser Kategorie hätten die „Krone“-Leser eine andere Wahl getroffen: Online stand der Mercedes-AMG GT 63 Pro ganz oben, vor BMW M2 CS und Corvette e-Ray.
World Luxury Car
Ein bei uns weitgehend unbekannter Kandidat holte sich die Lorbeeren in der Luxusklasse: World Luxury Car ist der Lucid Gravity. Unsere Leser setzten die Verbrenner- und Elektroversionen des Audi A6/S6 sowie den Volvo ES90 auf die Stockerlplätze.
World Urban Car
Als Stadtauto des Jahres wurde der Firefly geehrt, ein vier Meter kurzer chinesischer Kleinwagen mit Reichweiten um die 330 Kilometer und auf Wunsch sogar Massagesitzen. Dennoch konnte er bei den Lesern nicht punkten – die meisten stimmten für den Alfa Romeo Junior.
World Car Design of the Year
Ein Japaner mit chinesischer Technik wurde für sein Design ausgezeichnet: der Mazda6e, entstanden in Zusammenarbeit mit Changan und in China gebaut. Die „Krone“-Leser dürften mit der Wahl gut leben können: Auch sie voteten den Mazda auf Platz eins.
World Car Person of the Year
BMW hat noch einen dritten Award verliehen bekommen: den für World Car Person of the Year. Geehrt wurde der scheidende CEO Oliver Zipse, der nicht nur die Neue Klasse verantwortet, sondern generell die gelungene strategische Ausrichtung des Konzerns.
Über die World Car Awards
Die World Car Awards – im Jahr 2003 gegründet – sind ein unabhängiges, von Autojournalisten ins Leben gerufenes Award-Programm – das weltweit reichweitenstärkste der Automobilwirtschaft (laut Cision Insight). 2027 geht das Auto des Jahres in die 23. Runde.
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