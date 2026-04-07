Das sind die Sieger der World Car Awards 2026

World Car of the Year, das Weltauto des Jahres ist der BMW iX3, der erste Vertreter der „Neuen Klasse“ des bayerischen Autobauers. Mit bis zu 108,7 kWh nutzbarer Akkukapazität und einer WLTP-Reichweite von bis zu 805 Kilometer markiert er die technologische Spitze der Münchner.