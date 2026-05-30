Walkner gelang Klassensieg bei WM-Rallye!

Der Salzburger Matthias Walkner hat am Freitag in Argentinien bei der WM-Rallye Desafio Ruta 40 die Autowertung der Challengerklasse gewonnen!
Mit seinem spanischen Co-Piloten Pablo Moreno lag er 29 Sekunden vor dem Portugiesen Alexandre Pinto, Sieger der Portugal-Rallye.
Ein Reifendefekt am Taurus T3 Buggy Walkners hätte ihn fast noch den Sieg gekostet.
Es war das zweite Antreten des 39-Jährigen Motorrad-Dakar-Siegers 2018 bei einer Auto-Rallye nach jenem im März in Portugal.
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