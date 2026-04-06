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Why More People Are Now Saving on ORF Fees

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06.04.2026 06:30
Now it’s easier to cut down on TV costs.
Now it’s easier to cut down on TV costs.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Vergil Siegl
Von Vergil Siegl

Good news for many low-income earners, such as apprentices or recipients of small pensions: As of January 1, 2026, a new, significantly more generous regulation for exemption from the ORF license fee will take effect.

0 Kommentare

It used to be complicated: Anyone seeking an exemption had to prove their actual rental expenses. And for homeowners, there was only a meager flat rate of 140 euros that could be deducted from the income threshold.

As of January 1, 2026, that’s a thing of the past. The old Telecommunications Fees Regulation (FGO) has expired; the rules are now set out in the ORF License Fee Act (OBG). And the new solution is much simpler:

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