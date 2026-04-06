New Requirements
Why More People Are Now Saving on ORF Fees
Good news for many low-income earners, such as apprentices or recipients of small pensions: As of January 1, 2026, a new, significantly more generous regulation for exemption from the ORF license fee will take effect.
It used to be complicated: Anyone seeking an exemption had to prove their actual rental expenses. And for homeowners, there was only a meager flat rate of 140 euros that could be deducted from the income threshold.
As of January 1, 2026, that’s a thing of the past. The old Telecommunications Fees Regulation (FGO) has expired; the rules are now set out in the ORF License Fee Act (OBG). And the new solution is much simpler:
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