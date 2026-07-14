Mehrere Orte waren seit 1885 nicht mehr so trocken

Im Juni waren die Orte Hohenau an der March (NÖ), Kremsmünster (OÖ), Ried im Innkreis (OÖ) und Salzburg-Flughafen besonders trocken. Zwischen 1. Jänner und 30. Juni 2026 fiel österreichweit um 27 Prozent weniger Niederschlag als im langjährigen Mittel. Das alleine ist laut GeoSphere Austria aber nicht außergewöhnlich. „Niederschlagsarme Verhältnisse in den ersten sechs Monaten eines Jahres treten in Österreich immer wieder auf. So war es im Jahr 2003 und 1993 mit Defiziten von 30 beziehungsweise 29 Prozent sogar noch etwas niederschlagsärmer als im heurigen ersten Halbjahr“, sagte Orlik.



In diesem Jahr hat es nur im Februar mehr geregnet und geschneit als sonst: