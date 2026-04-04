Wo Wiens Polizei zu Ostern Verkehrssünder sucht

Kein ruhiges Osterwochenende für Wiens Polizei: Wer auf dem Streifendienst nicht ohnehin gerade im Einsatz ist, wird zusätzlich zu den Kräften der Landesverkehrsabteilung zu Schwerpunktkontrollen der Verkehrssicherheit abkommandiert. Zusätzlich soll die Sicherheit auf den Ostermärkten der Stadt durch zusätzliche Kräfte geschützt werden.