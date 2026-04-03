Carabinieri fangen Drogen-Drohne der Camorra ab

Drohnenpiloten machen Riesengeschäfte

Laut den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Neapel und der Carabinieri ist dieser Job gut bezahlt: In einem Fall zwischen 700 und 800 Euro pro Einsatz, in anderen bis zu 3000 Euro pro Flug. In einem abgehörten Gespräch prahlte ein Pilot mit Einnahmen von bis zu 10.000 Euro pro Tag.