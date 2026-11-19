Die Ewigkeitschemikalien stehen immer wieder im Zentrum von Kritik. Studien bringen ihre Aufnahme beim Menschen beispielsweise mit Krebs, Unfruchtbarkeit und hormonellen Störungen in Verbindung. Auch wenn diese Chemikalien nicht abbaubar seien, müssten ihre schädlichen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt begrenzt werden, sagte Joëlle Elvinger vom Europäischen Rechnungshof, die für die Prüfung zuständig war. Die EU-Institutionen sind ebenfalls skeptisch. Sie forderten die Kommission beispielsweise dazu auf, Fristen für einen raschen Ausstieg aus allen nicht wesentlichen Verwendungen festzulegen.



Hinter PFAS verbergen sich mehr als 10.000 verschiedene Chemikalien: