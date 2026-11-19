EU-Rechnungshof:
Zu viele Ewigkeitschemikalien in Essen und Wasser
Die aktuellen Grenzwerte bei Ewigkeitschemikalien (PFAS) würden die Gesundheit nicht ausreichend schützen, kritisierte der Europäische Rechnungshof am Mittwoch. Die Chemikalien, die beispielsweise in Lebensmitteln und Trinkwasser enthalten sind, würden sich weiterhin in der Umwelt und in unseren Körpern ansammeln, heißt es in einem Bericht.
Per- und Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS) sind eine Gruppe synthetischer, sehr stabiler Chemikalien, die nur extrem langsam abgebaut werden. Daher werden sie auch als „Ewigkeitschemikalien“ bezeichnet. Sie kommen in vielen Bereichen zum Einsatz, weil sie Wasser, Fett und Schmutz abweisen und extremer Hitze standhalten. PFAS sind in vielen Produkten enthalten, beispielsweise in wasserdichter Kleidung, Verpackungen, Möbeln und Kosmetika.
Die Ewigkeitschemikalien stehen immer wieder im Zentrum von Kritik. Studien bringen ihre Aufnahme beim Menschen beispielsweise mit Krebs, Unfruchtbarkeit und hormonellen Störungen in Verbindung. Auch wenn diese Chemikalien nicht abbaubar seien, müssten ihre schädlichen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt begrenzt werden, sagte Joëlle Elvinger vom Europäischen Rechnungshof, die für die Prüfung zuständig war. Die EU-Institutionen sind ebenfalls skeptisch. Sie forderten die Kommission beispielsweise dazu auf, Fristen für einen raschen Ausstieg aus allen nicht wesentlichen Verwendungen festzulegen.
Hinter PFAS verbergen sich mehr als 10.000 verschiedene Chemikalien:
Zu wenige Informationen zu Gefahren
Die EU habe zwar bereits 2006 Beschränkungen für PFAS erlassen, heißt es in dem Bericht, die meisten Chemikalien müssten jedoch nicht in der REACH-Chemikalien-Verordnung registriert werden. Daher gebe es nur wenige Informationen zu den potenziellen Gefahren, kritisierten die Prüferinnen und Prüfer. Die Kommission müsste unter anderem die Regulierungsverfahren verbessern.
Besonders kritisch werden PFAS in Lebensmitteln gesehen. Die EU-Rechtsvorschriften würden hier gar keine Mindestanzahl von Kontrollen vorsehen, um die Einhaltung der Grenzwerte zu überprüfen, hieß es. In Österreich gelten laut dem Portal PFASkarte.at die EU-Höchstgehalte für vier PFAS (PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS), die sogenannten PFAS-4, in Eiern, Fisch, Krebstieren, Muscheln und Fleisch. Für weitere Lebensmittelkategorien wie Obst, Gemüse, Wildpilze, Milch, Beikost gelten EU-Richtwerte. Laut den Berechnungen ist die EU-Unbedenklichkeitsschwelle schnell erreicht: Ein Mensch könne die vertretbare wöchentliche Aufnahmemenge schon überschreiten, wenn er nur etwa sieben Gramm Sardellen, 39 Gramm Wildlachs, 181 Gramm Eier oder 237 Gramm Rindfleisch zu sich nähme.
Grenzwerte für Trinkwasser veraltet
Die Grenzwerte für Trinkwasser seien in den letzten Jahren zwar meist eingehalten worden, würden aber auf wissenschaftlichen Daten aus dem Jahr 2017 beruhen. Seitdem habe die PFAS-Verschmutzung von Boden und Wasser aber zugenommen, teilte der Europäische Rechnungshof weiter mit. Fast jedes dritte EU-Land habe inzwischen zusätzliche nationale Grenzwerte eingeführt. Laut einem schwedischen Gutachten sollten maximal vier Nanogramm der besonders problematischen Ewigkeitschemikalien PFAS-4 pro Liter im Wasser sein.
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