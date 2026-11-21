Mehr als nur zwei Punkte verloren

Kane hatte nach einem harten Einsteigen des Kölners Joël Schmied schon nach 20 Minuten ausgewechselt werden müssen. Laut deutschen Medienberichten wird der englische Ballon d‘Or-Gewinner etwa drei bis vier Monate ausfallen. „Der FC Bayern hat am Freitagabend weit mehr als nur zwei Punkte verloren“, bringt es „Le Figaro“ auf den Punkt.