Was für ein herber Rückschlag für den FC Bayern München! Der deutsche Topklub muss monatelang auf Harry Kane verzichten. Die internationale Presse leidet mit und schreibt von einer „Nacht des Schreckens“.
Drama um Harry Kane! Bayerns Torjäger zog sich am Freitag beim 1:1 in der Liga gegen den 1. FC Köln einen Syndesmosebandriss im linken Sprunggelenk zu und wird den Münchnern deshalb „in den nächsten Monaten“ fehlen, wie der Klub mitteilte.
Die Bayern um ÖFB-Legionär Konrad Laimer werden seit Wochen von zahlreichen Ausfällen wichtiger Spieler geschwächt. Gegen Köln fehlten Tormann Manuel Neuer, Alphonso Davies, Luis Diaz, Serge Gnabry und Ismael Saibari. Auch der marokkanische WM-Star, im Sommer eigentlich als möglicher Kane-Ersatz verpflichtet, fällt noch mehrere Monate aus.
„Eine Nacht des Schreckens für die Bayern“, schreibt die spanische „Mundo Deportivo“. Und die französische „L‘Equipe“ meint: „Der verfluchte Ballon d‘Or. Ein wirklich miserabler Abend für den FC Bayern München am Freitag.“
Mehr als nur zwei Punkte verloren
Kane hatte nach einem harten Einsteigen des Kölners Joël Schmied schon nach 20 Minuten ausgewechselt werden müssen. Laut deutschen Medienberichten wird der englische Ballon d‘Or-Gewinner etwa drei bis vier Monate ausfallen. „Der FC Bayern hat am Freitagabend weit mehr als nur zwei Punkte verloren“, bringt es „Le Figaro“ auf den Punkt.
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