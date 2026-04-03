Das sind die berühmtesten Reliquien der Welt

Heilige Reliquien rund um das Kreuz Christi üben seit jeher eine spirituelle Faszination aus. Wie etwa der Kreuznagel, der schon im Mittelalter eines der kostbarsten verehrten christlichen Objekte war und den man in der Wiener Schatzkammer bestaunen kann. Die Berühmteste aller christlichen Reliquien befindet sich allerdings in Italien.
Karfreitag. Jerusalem, an der alten „Schädelstätte“ Golgata. Man schreibt vermutlich den 3. April 33 n.Chr., 15 Uhr. Ganz genau konnte die Wissenschaft das Datum nicht klären. Jesus Christus, den der römische Statthalter Pontius Pilatus hat kreuzigen lassen, ist tot. Maria und der Evangelist Johannes trauern. Nach der Abnahme des Leichnams werden Holzteile und Nägel des Kreuzes als Abfall entsorgt. Doch Jesu geheime Anhänger retten diese, verehren sie als Reliquien.
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