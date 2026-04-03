Das sind die berühmtesten Reliquien der Welt

Karfreitag. Jerusalem, an der alten „Schädelstätte“ Golgata. Man schreibt vermutlich den 3. April 33 n.Chr., 15 Uhr. Ganz genau konnte die Wissenschaft das Datum nicht klären. Jesus Christus, den der römische Statthalter Pontius Pilatus hat kreuzigen lassen, ist tot. Maria und der Evangelist Johannes trauern. Nach der Abnahme des Leichnams werden Holzteile und Nägel des Kreuzes als Abfall entsorgt. Doch Jesu geheime Anhänger retten diese, verehren sie als Reliquien.