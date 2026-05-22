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„Krone“ vor Ort

„Trapp Family“: Erinnerung mit Sound und Panorama

Oberösterreich
22.05.2026 16:00
Kristina von Trapp und ihre Tochter Annie beim Museum
Kristina von Trapp und ihre Tochter Annie beim Museum(Bild: Marion Hörmandinger)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

„Die Berge, die Landschaft, der See – amazing!“, schwärmte Kristina von Trapp. Die Enkelin des berühmten Paares Maria und Georg von Trapp war zur Eröffnung des „Von Trapp Family Mini Museums“ nach St. Gilgen gereist. Die Attraktion am Zwölferhorn hat die US-Amerikanerin mitangeregt.

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Kristina von Trapp war zur Eröffnung des „Von Trapp Family Mini Museums“ von Vermont nach Österreich an den Wolfgangsee gereist. Die neue Attraktion am Zwölferhorn hat die US-Amerikanerin schon im Vorjahr mitangeregt: „Ich will, dass die Geschichte unserer Familie hier weiterlebt!“

Kleines Gebäude mit Schindeln
Gemeinsam mit den Betreibern der Zwölferhorn-Seilbahn und Tourismusvertretern wurde das neue „Mini Museum“ in einem bestehenden Gebäude eingerichtet und nun eröffnet. Kristina von Trapp und ihre Tochter Annie, die übrigens gestern Geburtstag feierte, waren die ersten Besucher, und sie konnten sich vom Panoramablick auf den See und St. Gilgen gar nicht losreißen.

Blick vom Zwölferhorn aus auf St. Gilgen, den Wolfgangsee und den Mondsee (hinten)
Blick vom Zwölferhorn aus auf St. Gilgen, den Wolfgangsee und den Mondsee (hinten)(Bild: Marion Hörmandinger)

Kompakte Familiengeschichte
Ein historisches Familienfoto rührte von Trapp zu Tränen: „Amazing, amazing!“ Sie kam aus dem Staunen nicht mehr heraus.

Zahlreiche Fotografien, Originalmusik vom Band sowie Bildtafeln mit Familienerinnerungen dokumentieren liebevoll Erinnerungen an die „singende Trapp-Familie“ – der bekannteste Kulturexport Österreichs: Die Salzburger Familie Trapp war ein beliebter Familienchor, der 1938 in die USA emigrierte. Sie baute sich ein neues Leben auf.

Abflug im Tandem mit Paragleitern: Kristina von Trapp (hinteres Paar) und Annie von Trapp ...
Abflug im Tandem mit Paragleitern: Kristina von Trapp (hinteres Paar) und Annie von Trapp (vorne).(Bild: Marion Hörmandinger)
(Bild: Marion Hörmandinger)
(Bild: Marion Hörmandinger)
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Offen wie die Seilbahn
Heute ist die „Trapp Family“ eine globale Legende, ihr Leben ist durch das Musical und den Film „The Sound of Music“ zu einem unsterblichen Mythos geworden. Weltweit haben 1,2 Milliarden Menschen die Verfilmung aus 1965 gesehen.

Das neue „Mini Museum“ nahe der Bergstation ist täglich zu den Betriebszeiten der Zwölferhorn-Seilbahn geöffnet, der Eintritt ist frei. Übrigens: Kristina und Annie von Trapp nahmen nach der Eröffnung den Paragleiter, um ins Tal zu segeln.

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