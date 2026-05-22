„Trapp Family“: Erinnerung mit Sound und Panorama

Offen wie die Seilbahn

Heute ist die „Trapp Family“ eine globale Legende, ihr Leben ist durch das Musical und den Film „The Sound of Music“ zu einem unsterblichen Mythos geworden. Weltweit haben 1,2 Milliarden Menschen die Verfilmung aus 1965 gesehen.

Das neue „Mini Museum“ nahe der Bergstation ist täglich zu den Betriebszeiten der Zwölferhorn-Seilbahn geöffnet, der Eintritt ist frei. Übrigens: Kristina und Annie von Trapp nahmen nach der Eröffnung den Paragleiter, um ins Tal zu segeln.