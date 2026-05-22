Epileptischer Anfall setzt Lenkerin außer Gefecht

Von dieser Erkrankung sind mehr Menschen betroffen, als man erwarten würde: Wegen eines epileptischen Anfalls verursachte eine Autolenkerin (66) in Leonding (OÖ) einen Unfall. Die Seniorin verlor durch den Krampf die Kontrolle über ihren Wagen und rammte einen Oberleitungsmast.
Epilepsie ist eine Erkrankung, die jeden treffen kann: Drei bis fünf Prozent der Bevölkerung erleben zumindest einmal einen epileptischen Anfall. Rund ein Prozent lebt dauerhaft damit. 99 Prozent aller Epi-Anfälle dauern unter einer Minute und wirken unspektakulär, wie ein kurzes Innehalten, „ins Leere starren“, automatisierte Bewegungen oder kurze Blindheit. Doch die Betroffenen haben ein Blackout, ihnen fehlen diese Momente oft komplett im Gedächtnis.
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