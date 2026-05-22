Schwarze Kasse: Wie Fahnder nun gefinkelt vorgehen

Die Finanzpolizei rechnet im Betrugsfall des Jahres ab: 124 Gastro-Razzien, Millionen in bar und auf Kryptowallets: Krone+ zeigt, was Finanzminister Markus Marterbauer jetzt noch an Verschärfungen plant.
„Die Rechnung, bitte!“ Seit der Einführung vor mehr als zehn Jahren ist die Registrierkassenpflicht das Reizwort für die Gastronomie. Gerüchte über manipulierte Software und ein kriminelles System hatte es schon lange gegeben – als den Finanzermittlern aber ein IT-Genie aus Niederösterreich ins Netz ging, kam eine Lawine ins Rollen.
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