Dieser Bulle fand während Corona sein Zuhause

Kapfenbergs Basketballer greifen ab Samstag nach den Sternen! Wenn in der Finalserie gegen Oberwart der Meistertitel der Superliga auf dem Spiel steht, schließt sich für Bulls-Kapitän Nemanja Krstic ein Kreis. Kapfenberg ist für den Serben mehr als nur der Klub, für den er auf Korbjagd geht.