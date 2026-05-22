Dieser Bulle fand während Corona sein Zuhause

Kapfenbergs Basketballer greifen ab Samstag nach den Sternen! Wenn in der Finalserie gegen Oberwart der Meistertitel der Superliga auf dem Spiel steht, schließt sich für Bulls-Kapitän Nemanja Krstic ein Kreis. Kapfenberg ist für den Serben mehr als nur der Klub, für den er auf Korbjagd geht.
2017, Finale Kapfenberg gegen Oberwart. Nemanja Krstic stößt als letzter Zugang von Michael Schrittwieser zu den Bulls, absolviert elf Spiele, gewinnt die Meisterschaft. „Eine verrückte Erfahrung“, erinnert sich der Serbe. „Danach wollte ich aber noch einmal in eine höhere Liga“, erklärt Krstic, warum er Kapfenberg 2017 damals gleich wieder verließ.
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