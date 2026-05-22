„Wir sind in diesem Turnier absolute Underdogs!“

Ab 27.5 findet diese in der TIPOS Arena in Slowakeis Hauptstadt Bratislava statt. Jantscher und Co. starten in Gruppe F am 28.5. gegen den amtierenden Weltmeister Aserbaidschan. „Da werden wir direkt sehen wo wir stehen. Kann sein, dass uns da gleich die Grenzen aufgezeigt werden, die sind natürlich viel eingespielter als wir. Aber auch gut um zu sehen, woran es bei uns eventuell noch hapert“, bremst der 23-fache Nationalspieler die Erwartungen.