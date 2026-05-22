„Wir sind in diesem Turnier absolute Underdogs!“

Zehn Jahre ist es her, dass Jakob Jantscher für Österreichs Fußball-Nationalteam bei der EM in Frankreich auflief. Jetzt steht für den 37-Jährigen die nächste Europameisterschaft an – allerdings auf Kleinfeld!
Ab 27.5 findet diese in der TIPOS Arena in Slowakeis Hauptstadt Bratislava statt. Jantscher und Co. starten in Gruppe F am 28.5. gegen den amtierenden Weltmeister Aserbaidschan. „Da werden wir direkt sehen wo wir stehen. Kann sein, dass uns da gleich die Grenzen aufgezeigt werden, die sind natürlich viel eingespielter als wir. Aber auch gut um zu sehen, woran es bei uns eventuell noch hapert“, bremst der 23-fache Nationalspieler die Erwartungen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.