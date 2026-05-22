Stau-Frust: Asfinag sieht keine Alternativen

„Ich fahre extra früher los und stehe trotzdem bis zu einer Dreiviertelstunde im Stau – obwohl ich nur acht Kilometer weit muss“, schimpft ein genervter Autofahrer aus Hörbranz im Gespräch mit der „Krone“. Pendler aus dem Leiblachtal brauchen derzeit starke Nerven. Jeden Morgen bilden sich vor dem Pfändertunnel Richtung Innsbruck lange Staus – oft reicht die Blechlawine bis nach Deutschland zurück. Zudem sorgt in Hörbranz und auf der Strecke zwischen Lochau und Bregenz der Ausweichverkehr für Ärger und Verzögerungen.