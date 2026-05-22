Stau-Frust: Asfinag sieht keine Alternativen

Jeden Morgen das gleiche Bild: Lange Staus vor dem Pfändertunnel, Ausweichverkehr zwischen Lochau und Bregenz. Viele Pendler aus dem Leiblachtal sind frustriert. Auf „Krone“-Anfrage erklärt die Asfinag, warum Tempolimits und Blockabfertigungen notwendig sind – und wann endlich Entlastung kommen soll.
„Ich fahre extra früher los und stehe trotzdem bis zu einer Dreiviertelstunde im Stau – obwohl ich nur acht Kilometer weit muss“, schimpft ein genervter Autofahrer aus Hörbranz im Gespräch mit der „Krone“. Pendler aus dem Leiblachtal brauchen derzeit starke Nerven. Jeden Morgen bilden sich vor dem Pfändertunnel Richtung Innsbruck lange Staus – oft reicht die Blechlawine bis nach Deutschland zurück. Zudem sorgt in Hörbranz und auf der Strecke zwischen Lochau und Bregenz der Ausweichverkehr für Ärger und Verzögerungen.
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