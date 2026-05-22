Maria Kalesnikava eröffnet Salzburger Festspiele

Die belarussische Bürgerrechtlerin und Musikerin Maria Kalesnikava wird die Festrede bei der Eröffnung der Salzburger Festspiele 2026 am 26. Juli in der Felsenreitschule halten. Auch sonst gibt es heuer einige Neuerungen.
Die 44-jährige Karlspreisträgerin Maria Kalesnikava wird heuer die Festrede zur Eröffnung der Salzburger Festspiele halten, wie Landeshauptfrau Karoline Edtstadler am Freitag bekannt gab.
Kalesnikava wurde 2020 als eine der prägenden Stimmen der belarussischen Zivilgesellschaft bekannt. Sie war mehrere Jahre inhaftiert. Nach ihrer Freilassung setzte sie ihr ziviles Engagement dennoch fort.
„Vermittelt Mut und Zuversicht“
„Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, Maria Kalesnikava als Festrednerin zu gewinnen. Sie vermittelt mit ihrer Haltung Mut und Zuversicht in herausfordernden Zeiten“, sagt Edtstadler in einer Aussendung. Dass Maria Kalesnikava heuer die Eröffnungsrede der Salzburger Festspiele hält, dürfe uns in diesen schwierigen Zeiten Zuversicht geben, sagt Interimsintendantin Karin Bergmann.
Der Festakt selbst wird gestrafft und die Landeshauptfrau wird in ihrer Funktion, wie es bereits früher die Landeshauptleute gemacht haben, die Fest- und Ehrengäste begrüßen. Mit Vitali Alekseenok leitet ein belarussischer Musikerkollege von Kalesnikava das Musikprogramm des Festakts.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.