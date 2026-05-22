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Maria Kalesnikava eröffnet Salzburger Festspiele

Salzburg
22.05.2026 12:06
Maria Kalesnikava wird 2026 bei den Salzburger Festspielen sprechen.
Maria Kalesnikava wird 2026 bei den Salzburger Festspielen sprechen.(Bild: AFP/SERGEI GAPON)
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Von Salzburg-Krone

Die belarussische Bürgerrechtlerin und Musikerin Maria Kalesnikava wird die Festrede bei der Eröffnung der Salzburger Festspiele 2026 am 26. Juli in der Felsenreitschule halten. Auch sonst gibt es heuer einige Neuerungen. 

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Die 44-jährige Karlspreisträgerin Maria Kalesnikava wird heuer die Festrede zur Eröffnung der Salzburger Festspiele halten, wie Landeshauptfrau Karoline Edtstadler am Freitag bekannt gab.

Kalesnikava wurde 2020 als eine der prägenden Stimmen der belarussischen Zivilgesellschaft bekannt. Sie war mehrere Jahre inhaftiert. Nach ihrer Freilassung setzte sie ihr ziviles Engagement dennoch fort. 

„Vermittelt Mut und Zuversicht“
„Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, Maria Kalesnikava als Festrednerin zu gewinnen. Sie vermittelt mit ihrer Haltung Mut und Zuversicht in herausfordernden Zeiten“,  sagt Edtstadler in einer Aussendung. Dass Maria Kalesnikava heuer die Eröffnungsrede der Salzburger Festspiele hält, dürfe uns in diesen schwierigen Zeiten Zuversicht geben, sagt Interimsintendantin Karin Bergmann. 

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Der Festakt selbst wird gestrafft und die Landeshauptfrau wird in ihrer Funktion, wie es bereits früher die Landeshauptleute gemacht haben, die Fest- und Ehrengäste begrüßen. Mit Vitali Alekseenok leitet ein belarussischer Musikerkollege von Kalesnikava das Musikprogramm des Festakts. 

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