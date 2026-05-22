Maria Kalesnikava eröffnet Salzburger Festspiele

„Vermittelt Mut und Zuversicht“

„Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, Maria Kalesnikava als Festrednerin zu gewinnen. Sie vermittelt mit ihrer Haltung Mut und Zuversicht in herausfordernden Zeiten“, sagt Edtstadler in einer Aussendung. Dass Maria Kalesnikava heuer die Eröffnungsrede der Salzburger Festspiele hält, dürfe uns in diesen schwierigen Zeiten Zuversicht geben, sagt Interimsintendantin Karin Bergmann.