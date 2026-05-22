Ihre Regierung hat die Staatsausgaben radikal gekürzt. Andere Staaten erhöhen in Krisen eher die Ausgaben. Sind Kürzungen das beste Konjunkturprogramm?

Wenn Sie hohe Staatsausgaben haben, wer zahlt dafür? Die Menschen bezahlen das über Steuern. Große Staatsausgaben belasten Menschen. Senken wir sie, geben wir den Menschen das Geld zurück. Sie geben es für sinnvolle Dinge aus, nicht für sinnlose. Es erhöht die Effizienz der Wirtschaft. In Argentinien haben wir im ersten Monat die Ausgaben um 30 Prozent gekürzt. Viele haben davor gewarnt, wir stürzen damit die Wirtschaft in eine Rezession. Doch die Wirtschaft wuchs um 6,6 Prozent. Die Inflation haben wir von 200 Prozent auf 30 Prozent heruntergebracht. Davor hat man steigende Ausgaben mit Gelddrucken finanziert, eine Inflationssteuer. Das Ergebnis: Die Armutsrate fiel um 20 Prozentpunkte auf 28 Prozent.