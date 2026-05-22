Eine neue Skulptur in Bad Ischl als letzter Akt

„Das war immer so geplant“, sagt Bürgermeisterin Ines Schiller. Finanziert wurde auch das Duplikat von der Kulturhauptstadt 2024 und von einem Sponsor: „Der Gemeinde kostet die Skulptur nichts, wir müssen sie nur erhalten.“ Das heißt: Nach jedem Winter wird sie gereinigt und poliert, auch die Bepflanzung rundherum ist Sache der Stadt. Zur Neuaufstellung gab es übrigens einen Stadtratsbeschluss.