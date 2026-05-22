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Kulturhauptstadt 2024

Eine neue Skulptur in Bad Ischl als letzter Akt

Oberösterreich
22.05.2026 13:30
Neue Skulptur „Zeitenwende“ von Xenia Hausner in Bad Ischl
Neue Skulptur „Zeitenwende“ von Xenia Hausner in Bad Ischl(Bild: Marion Hörmandinger)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Die Kulturhauptstadt Salzkammergut-Bad Ischl bäumt sich noch einmal auf. Der Vorplatz am Bahnhof der Kaiserstadt hat seit gestern (wieder) eine neue Skulptur. Statt der „Atemluft“ von Xenia Hausner, die für Diskussionen gesorgt hatte, wurde nun die „Zeitenwende“ enthüllt: Ein Frauenkopf balanciert eine Uhr.

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Zuerst war sie ein Zankapfel, dann war die „Atemluft“ plötzlich verschwunden, wie die Skulptur von Xenia Hausner am Bahnhofsvorplatz in Bad Ischl geheißen hat.

Die überdimensionale Büste einer Frau, die eine Sauerstoffflasche balanciert, war im Auftrag der Kulturhauptstadt 2024 im Salzkammergut aufgestellt worden. Doch im Oktober des Vorjahres kam sie weg.

Der Hintergrund: Kein Geringerer als André Heller hatte das Kunstwerk erworben und nach Wien bringen lassen. Dort steht es nun im André-Heller-Park an der Oberen Donau, die „Krone“ hat darüber bereits berichtet.

Ein Duplikat und doch ganz neu
Seit Donnerstagabend ist wieder eine Skulptur da, die der Ersten sehr ähnlich schaut. Die Büste einer Frau balanciert keine Flasche, sondern eine Uhr. Das Kunstwerk heißt jetzt „Zeitenwende“.

„Das war immer so geplant“, sagt Bürgermeisterin Ines Schiller. Finanziert wurde auch das Duplikat von der Kulturhauptstadt 2024 und von einem Sponsor: „Der Gemeinde kostet die Skulptur nichts, wir müssen sie nur erhalten.“ Das heißt: Nach jedem Winter wird sie gereinigt und poliert, auch die Bepflanzung rundherum ist Sache der Stadt. Zur Neuaufstellung gab es übrigens einen Stadtratsbeschluss.

Elisabeth Schweeger (li.), Bürgermeisterin Ines Schiller, Xenia Hausner (re.)
Elisabeth Schweeger (li.), Bürgermeisterin Ines Schiller, Xenia Hausner (re.)(Bild: Marion Hörmandinger)
Lesen Sie auch:
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Schiller betont außerdem: „Kunst im öffentlichen Raum schafft Begegnung, regt zum Nachdenken an und verbindet Menschen. Mit der Skulptur ‘Zeitenwende‘ erhält unsere Stadt ein starkes und zeitgemäßes Zeichen.“

Bei der Enthüllung waren auch Elisabeth Schweeger, Intendantin der Kulturhauptstadt 2024, sowie Künstlerin Xenia Hausner anwesend, die nicht nur in Wien, sondern auch im Salzkammergut zu Hause ist.

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