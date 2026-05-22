Logenplatz am Distelberg im mittleren Zillertal

Eine idyllische Route führt im Wald und über Wiesen von Aschau im Zillertal hinauf zur erst 2020 eröffneten Jausenstation „Stuana Hitte“. Die verläuft im untersten Abschnitt entlang des neuen „Wildtier Erlebniswegs“.
Bei der Kapelle ist unser Ziel schon angeschrieben. Hier startet auch der neue „Wildtier Erlebnisweg“, dem wir einige Stationen folgen. Es geht zunächst direkt hinauf, in den Wald hinein und zügig nach oben. An einer Routengabelung, wo die „Stuana Hitte“ zweimal angeschrieben ist, halten wir uns rechts und verlassen den Wildtierweg. Am Rückweg bietet sich dann optional die Gelegenheit, auch die übrigen Stationen noch „mitzunehmen“ (rund 15 Minuten zusätzliche Gehzeit im Aufstieg).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.