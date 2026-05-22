Logenplatz am Distelberg im mittleren Zillertal

Bei der Kapelle ist unser Ziel schon angeschrieben. Hier startet auch der neue „Wildtier Erlebnisweg“, dem wir einige Stationen folgen. Es geht zunächst direkt hinauf, in den Wald hinein und zügig nach oben. An einer Routengabelung, wo die „Stuana Hitte“ zweimal angeschrieben ist, halten wir uns rechts und verlassen den Wildtierweg. Am Rückweg bietet sich dann optional die Gelegenheit, auch die übrigen Stationen noch „mitzunehmen“ (rund 15 Minuten zusätzliche Gehzeit im Aufstieg).