Schlaganfall mit 44: „Ich wollte einfach leben!“

Für die Grazerin Sabine Ehgartner ist dieses Osterfest etwas Besonderes. Die 44-Jährige hat erst kürzlich einen Schlaganfall überlebt. Zu verdanken hat sie das auch ihrem Ehemann, der geistesgegenwärtig reagierte. Heute schaut die lebensfrohe Frau nach vorn.
„Ich wollte leben! Ich wollte alles wieder so haben wie früher! Ordentlich reden und greifen können, mit den Hunden Gassi gehen.“ Die ganze Energie der „unglaublichen Wut, in einem hilflosen Körper gefangen“ zu sein, steckte Sabine Ehgartner aus Graz-Umgebung in ihre Wiedergenesung und Wiederherstellung nach einem Schlaganfall, der die erst 44-jährige, zweifache Mutter aus heiterem Himmel ereilt hatte.
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