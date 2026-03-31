Australien untersucht Meta, TikTok und Google

„Einige Plattformen tun möglicherweise nicht genug, um das australische Recht einzuhalten“, sagte Julie Inman Grant, Chefin der eSafety-Behörde. Die Entscheidung über mögliche Sanktionen soll bis Mitte des Jahres fallen. Meta und Snap erklärten, sie seien zur Einhaltung des Verbots verpflichtet. Ein Meta-Sprecher verwies auf „natürliche Fehlermargen“ bei der Altersverifikation, die auch in Regierungstests festgestellt worden seien.