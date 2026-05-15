Sensation! Williams kehrt mit 45 Jahren zurück

Fast drei Jahrzehnte nach ihrem ersten Match bei den French Open setzt die Amerikanerin damit ihre außergewöhnliche Karriere fort und beweist erneut ihre beeindruckende Langlebigkeit im Profi-Tennis. Im Einzel wird sie allerdings nicht antreten. Ihre Rückkehr sorgt dennoch für große Aufmerksamkeit. Gemeinsam mit Baptiste spielte sie bereits 2025 beim DC Open im Doppel. Nun hoffen die Fans auf eine besondere Mischung aus Erfahrung und jugendlicher Dynamik.