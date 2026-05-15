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Start bei French Open

Sensation! Williams kehrt mit 45 Jahren zurück

Tennis
15.05.2026 12:36
Venus Williams
Venus Williams(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/AL BELLO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Venus Williams schreibt weiter Tennis-Geschichte! Die siebenfache Grand-Slam-Siegerin kehrt im Alter von 45 Jahren nach einer fünfjährigen Pause zu den French Open zurück.

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Williams wird 2026 im Doppel gemeinsam mit ihrer Landsfrau Hailey Baptiste antreten. Das amerikanische Duo erhielt aufgrund seiner gemeinsamen Weltranglisten-Positionen direkt einen Platz im Hauptfeld von Roland Garros. Für Venus wird es der erste Auftritt auf dem roten Sand von Paris seit 2021.

Fast drei Jahrzehnte nach ihrem ersten Match bei den French Open setzt die Amerikanerin damit ihre außergewöhnliche Karriere fort und beweist erneut ihre beeindruckende Langlebigkeit im Profi-Tennis. Im Einzel wird sie allerdings nicht antreten. Ihre Rückkehr sorgt dennoch für große Aufmerksamkeit. Gemeinsam mit Baptiste spielte sie bereits 2025 beim DC Open im Doppel. Nun hoffen die Fans auf eine besondere Mischung aus Erfahrung und jugendlicher Dynamik.

Hailey Baptiste
Hailey Baptiste(Bild: AFP/ALBERTO PIZZOLI)

Besonders emotional: Venus gewann die French Open im Doppel bereits zweimal – 1999 und 2010 gemeinsam mit ihrer Schwester Serena Williams. Auch im Einzel stand sie einst kurz vor dem großen Triumph. 2002 erreichte sie das Finale, musste sich dort allerdings Serena geschlagen geben.

Bei Australian Open dabei
Bereits Anfang des Jahres hatte Venus Geschichte geschrieben. Bei den Australian Open war sie dank einer Wildcard die älteste Spielerin überhaupt im Hauptfeld des Turniers. Zwar verlor sie in der ersten Runde gegen Olga Danilović, doch die Begeisterung war enorm.

Nach dem Match sagte Williams: „Es war so ein tolles Spiel, so ein großartiger Moment. Die Energie des Publikums war unglaublich. Das hat mich unglaublich beflügelt.“

Auch abseits des Platzes wird Venus in Paris präsent sein. Während der French Open arbeitet sie erneut als Expertin für TNT Sports und analysiert die Spiele.

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