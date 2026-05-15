Räuber (18) schreibt Seniorin Entschuldigungsbrief

Videos aus der S-Bahn zeigen Raub

Was dann folgte, zeigen Überwachungsvideos: Der 18-Jährige heftete sich an die Fersen der Pensionistin, verfolgte sie bis zu einer S-Bahn-Station – und schlug dort zu. Vor Gericht versuchte der Angeklagte zunächst, die Tat herunterzuspielen. Er habe der Frau die Tasche nur „von der Schulter zupfen“ wollen. Die Aufnahmen erzählen jedoch eine andere Geschichte: Der junge Mann reißt mit voller Wucht am Taschenriemen, zerrt die 85-Jährige mit und schleudert sie schließlich zu Boden.