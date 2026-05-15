Feuerwehr rettete Entenküken aus Kreisverkehr

Ausgerechnet den viel befahrenen Kreisverkehr im Eugendorfer Gewerbegebiet hat sich eine Entenfamilie am Freitag für ihren Vormittagsspaziergang ausgesucht. Damit lösten die kleinen Watschler sogar einen Feuerwehreinsatz aus – und wurden letztendlich gerettet.
Direkt zwischen der Westautobahn (A1), mehreren Transportunternehmen und Möbelhäusern, verirrten sich insgesamt sechs Entenküken. Die Freiwillige Feuerwehr Eugendorf rückte mit zehn Mann zum putzigen Einsatz aus – und schaffte es, die Babyvögel einzufangen.
Gut gesichert, wurden die Kleinen dann an die Polizei übergeben. Diese brachte die flauschigen Winzlinge im Anschluss zum Gut Aiderbichl.
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