Das Casting für den neuen James Bond läuft endlich

Neuigkeiten „zum richtigen Zeitpunkt“

Fehlt nur noch einer: Der Hauptdarsteller wurde bislang nicht enthüllt, doch nun hat das Studio offiziell bestätigt, dass die Castings begonnen haben. Amazon MGM Studios erklärte in einem Statement: Die Suche nach dem nächsten James Bond laufe bereits. Konkrete Details wolle man während des Prozesses jedoch nicht kommentieren, man freue sich aber darauf, den Fans „zum richtigen Zeitpunkt“ Neuigkeiten mitzuteilen.