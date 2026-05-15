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Das Casting für den neuen James Bond läuft endlich

Society International
15.05.2026 13:26
Die offiziellen Vorsprechen für den neuen James Bond haben begonnen.
Die offiziellen Vorsprechen für den neuen James Bond haben begonnen.(Bild: Nicole Dove)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Egal, welcher Name bisher genannt wurde, es war alles reine Spekulation. Denn die Suche nach einem neuen James Bond hat erst jetzt offiziell begonnen! Amazon MGM Studios hat via X bestätigt, dass das Vorsprechen für die Kultrolle nun begonnen hat. 

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Daniel Craig verabschiedete sich mit „Keine Zeit zu sterben“ endgültig von der Rolle des legendären Geheimagenten – der Film zeigte sogar den Tod von James Bond. Kurz darauf traten auch die langjährigen Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson einen Schritt zurück.

Amazon hat Rechte übernommen
Nun erlebt das Franchise eine große Rückkehr: Amazon MGM Studios bringt Bond wieder auf die Leinwand. Die Regie übernimmt Denis Villeneuve, gefeiert für seine Arbeit an „Dune“, während Steven Knight (Peaky Blinders) das Drehbuch verfasst.

Aktuelle Gerüchte deuten darauf hin, dass der neue Film – vorläufig „Bond 26“ genannt – schon bald in den Pinewood Studios in Großbritannien in Produktion gehen soll.

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Neuigkeiten „zum richtigen Zeitpunkt“
Fehlt nur noch einer: Der Hauptdarsteller wurde bislang nicht enthüllt, doch nun hat das Studio offiziell bestätigt, dass die Castings begonnen haben. Amazon MGM Studios erklärte in einem Statement: Die Suche nach dem nächsten James Bond laufe bereits. Konkrete Details wolle man während des Prozesses jedoch nicht kommentieren, man freue sich aber darauf, den Fans „zum richtigen Zeitpunkt“ Neuigkeiten mitzuteilen.

In den vergangenen Monaten wurde intensiv darüber spekuliert, wer die ikonische Rolle übernehmen könnte. Unter den meistgenannten Namen finden sich Damson Idris, Jacob Elordi und Callum Turner.

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