So geht es Königin Margrethe nach Herz-Eingriff

„Müde, aber gut gelaunt“

Bereits am Donnerstag war bekannt geworden, dass die frühere dänische Monarchin wegen eines sogenannten „Herzkrampfes“ ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Medienberichten zufolge handelt es sich dabei um Angina pectoris – Beschwerden, die häufig durch verengte Herzkranzgefäße ausgelöst werden und sich unter anderem durch Schmerzen oder Druck in der Brust bemerkbar machen.