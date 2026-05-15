So geht es Königin Margrethe nach Herz-Eingriff

Nach einem Herz-Eingriff liegt Dänemarks Altkönigin Margrethe II. weiterhin im Krankenhaus. Wie das dänische Königshaus am Freitag mitteilte, wurde die 86-Jährige nach ihrer Einlieferung ins Rigshospitalet in Kopenhagen an den Herzkranzgefäßen behandelt.
„Ihre Majestät Königin Margrethe, die am Donnerstag ins Rigshospitalet eingeliefert wurde, hat sich einer Ballon-Angioplastie der Koronararterie unterzogen“, erklärte der Palast. Bei dem Eingriff werden verengte Herzkranzgefäße mithilfe eines Ballonkatheters erweitert, um die Durchblutung des Herzens zu verbessern.
Nach Angaben des Königshauses wird Margrethe „wie bereits angekündigt, noch einige Tage im Rigshospitalet bleiben“. Zugleich gab der Hof Entwarnung: „Ihrer Majestät geht es gut.“
„Müde, aber gut gelaunt“
Bereits am Donnerstag war bekannt geworden, dass die frühere dänische Monarchin wegen eines sogenannten „Herzkrampfes“ ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Medienberichten zufolge handelt es sich dabei um Angina pectoris – Beschwerden, die häufig durch verengte Herzkranzgefäße ausgelöst werden und sich unter anderem durch Schmerzen oder Druck in der Brust bemerkbar machen.
Die Königin sei „müde, aber bei guter Laune“, hieß es weiter aus dem Palast. Weitere Einzelheiten zu ihrem Gesundheitszustand wurden zunächst nicht veröffentlicht.
Margrethe II. hatte erst Mitte April ihren 86. Geburtstag gefeiert. Anfang 2024 dankte sie nach mehr als 52 Jahren überraschend ab und übergab den dänischen Thron an ihren Sohn, König Frederik X.
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