Eishockey-WM: Teamchef erlebt familiäre Premiere

Verraten hat der Schweizer, was er mit dem erst diese Woche zum Team gestoßenen Vinzenz Rohrer vorhat: „Er kann viele Rollen einnehmen. Wir werden ihn als Center aufbieten, so wie wir es bereits beim Deutschland-Cup im November getestet haben – diesmal mit Paul Huber und Lucas Thaler.“ Nach dem Training hatte das Team ein abschließendes Meeting: „Das machen wir jedes Jahr! Wir werden da über ein paar grundsätzliche, auch mentale Dinge reden. Dann sprechen auch noch die Kapitäne mit der Mannschaft, da sind wir Coaches nicht mehr dabei.“ Den Rest des Freitags hat das Team frei. Bader: „Jeder wird mit der Zeit machen, was er für notwendig hält.“ Um Samstagmittag gegen Großbritannien bei 100 Prozent zu sein.