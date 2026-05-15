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Kristallwelten

Der Riese und die Kultdiva

Reisen & Urlaub
15.05.2026 13:00
(Bild: Swarovski Kristallwelten)
Porträt von Hubert Berger
Von Hubert Berger

Wo Kristalle Geschichten erzählen und Zirkusluft den Sommer füllt, verwandeln sich die Swarovski Kristallwelten in einen Ort voller Magie. Zwischen Roncalli-Poesie und funkelnden Wunderkammern zieht nun Marilyn Monroe in Wattens ein.

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Wer nach Wattens kommt, spürt es sofort: Dieser Ort hat zwei Gesichter. Das eine ist das Tiroler Inntal, wie man es kennt – Berge, Wind, verstreute Höfe. Das andere ist ein Glanz, der nicht von der Sonne stammt. Ein Glanz, der seit über hundert Jahren alles verändert: Swarovski. Wattens wirkt unscheinbar, fast schüchtern. Doch unter der Oberfläche liegt eine Geschichte, die man nicht einfach liest, sondern betritt. Sie beginnt 1895, als Daniel Swarovski, ein böhmischer Glasschleifer mit einer revolutionären Maschine, hier einen Ort fand, der ihm Wasser, Ruhe und Geheimhaltung bot.

Aus der Erfindung wurde ein Imperium. Aus dem Dorf ein industrieller Mikrokosmos. Und aus Wattens ein Ort, der sich selbst neu erfinden musste. Heute sieht man Wohnsiedlungen, die einst für Arbeiter gebaut wurden, Sportanlagen, Kulturhäuser, gepflegte Grünanlagen. Vieles davon existiert, weil die Firma es wollte. Wattens ist gewachsen – aber auch geformt. Zwischen Stolz und Abhängigkeit spannt sich ein feines Netz, das man erst bemerkt, wenn man genauer hinsieht.

Das Funkeln beginnt und der Riese erwacht
Und dann steht man plötzlich vor ihm: dem Riesen. Ein grasbewachsener Kopf, aus dessen Mund ein Wasserfall stürzt, als würde er seit Jahrhunderten über das Tal wachen. In Wahrheit ist er erst seit 1995 hier – und doch wirkt er wie ein mythischer Wächter über eine Welt, die sich selbst inszeniert. Als André Heller damals den Auftrag erhielt, zum 100-jährigen Firmenjubiläum etwas „Unmögliches“ zu schaffen, entschied er sich für eine Figur, die alles in sich vereint: Natur, Mythos, Geheimnis.

Der Riese wurde zum 100-Jahr-Jubiläum von Swarovski im Jahr 1995 von Künstler André Heller ...
Der Riese wurde zum 100-Jahr-Jubiläum von Swarovski im Jahr 1995 von Künstler André Heller geschaffen.(Bild: Swarovski Kristallwelten)

Hinter dem Mund des Riesen öffnet sich ein unterirdisches Labyrinth aus Wunderkammern, in denen internationale Künstler Kristall in Klang, Licht und Bewegung verwandeln. Ein ästhetisches Spiel zwischen Kunst und Marke, Fantasie und Präzision.

Die beeindruckende neue Wunderkammer „Crystallizing Identity“ von Chiharu Shiota.
Die beeindruckende neue Wunderkammer „Crystallizing Identity“ von Chiharu Shiota.(Bild: Swarovski Kristallwelten)

Die Kristallwelten sind kein herkömmliches Museum. Sie sind ein Erlebnisraum, ein poetisches Experiment, ein Ort, an dem die Grenzen zwischen Realität und Inszenierung verschwimmen. Man wandert durch Licht, Spiegel, Farben – und durch die Geschichte eines Unternehmens, das seine eigene Mythologie erzählt.

Sommer, Zirkus und dazu auch noch Zuckerwatte
Doch die Kristallwelten leben nicht von der Vergangenheit. Sie verändern sich, wachsen, überraschen. Jeden Sommer zieht ein Hauch Nostalgie über das Gelände, wenn das Circus-Theater Roncalli einzieht. Dann mischen sich Artisten, Clowns und poetische Luftnummern unter die Spiegelungen des Gartens. Zwischen Kristallwolken und Spiegelteichen entsteht ein Sommer, der nach Zuckerwatte duftet und nach Kindheit klingt. Ein Gegenpol zur kristallinen Strenge der Wunderkammern.

Für Lili Paul-Roncalli und den Clown Conc alljährlich ein Highlight – die Kristallwelten-Show.
Für Lili Paul-Roncalli und den Clown Conc alljährlich ein Highlight – die Kristallwelten-Show.(Bild: Hubert Berger)

Ein Fest, das zeigt, dass Kunst nicht nur staunen, sondern auch lachen darf. Stefan Isser, Geschäftsführer der Kristallwelten, beschreibt diese Haltung so: „Unser Anspruch ist es, Erlebnisräume zu schaffen, die Emotionen wecken und Geschichten zum Funkeln bringen. Mit der Hommage an Marilyn Monroe führen wir diesen Weg konsequent fort.

Tourismusexperte Stefan Isser führt die Swarovski Kristallwelten seit 2012.
Tourismusexperte Stefan Isser führt die Swarovski Kristallwelten seit 2012.(Bild: Hubert Berger)

Auch unser Sommerfestival steht heuer mit dem Circus-Theater Roncalli wieder für Entertainment auf höchstem Niveau. Stillstand gibt es nicht: Wir entwickeln die Swarovski Kristallwelten kontinuierlich weiter und arbeiten parallel bereits an einer neuen Wunderkammer zum Jahresende.“ Es ist ein Satz, der wie ein Kompass wirkt.

„Water Ballet“ und das unter den funkelnden Kristallwolken mit der grandiosen Artistin Svetlana ...
„Water Ballet“ und das unter den funkelnden Kristallwolken mit der grandiosen Artistin Svetlana vom Circus-Theater Roncalli.(Bild: Hubert Berger)

Und erklärt, warum Wattens nie stehen bleibt. Jetzt steht die nächste große Verwandlung bevor. Ab morgen wird Marilyn Monroe in Wattens einziehen – oder zumindest das, was von ihr geblieben ist: persönliche Gegenstände, ikonische Kleidungsstücke, intime Alltagsobjekte aus der legendären Sammlung von Ted Stampfer. Wer durch die Kristallwelten geht, spürt diese Ambivalenz. Der Garten glitzert, der Spielturm lockt Familien, die Installationen spiegeln den Himmel. Doch unter all dem liegt eine Geschichte von Transformation – einer Gemeinde, eines Unternehmens, die sich immer wieder neu erfinden.

WATTENS INFO 
www.kristallwelten.swarovski.com 

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