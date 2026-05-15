Der Riese und die Kultdiva

Das Funkeln beginnt und der Riese erwacht

Und dann steht man plötzlich vor ihm: dem Riesen. Ein grasbewachsener Kopf, aus dessen Mund ein Wasserfall stürzt, als würde er seit Jahrhunderten über das Tal wachen. In Wahrheit ist er erst seit 1995 hier – und doch wirkt er wie ein mythischer Wächter über eine Welt, die sich selbst inszeniert. Als André Heller damals den Auftrag erhielt, zum 100-jährigen Firmenjubiläum etwas „Unmögliches“ zu schaffen, entschied er sich für eine Figur, die alles in sich vereint: Natur, Mythos, Geheimnis.