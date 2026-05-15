Katze bestialisch getötet: Region nun angefeindet

Zwei Verdächtige aus Brixen

Es sei nicht zu glauben, wie Menschen so etwas tun können, zeigt sich der Ortschef – selbst großer Katzenfreund – erschüttert. „Im Ort und in der Region herrscht Schockstarre“, schildert er. „Tierquälerei hat bei uns absolut keinen Platz.“ Zwei der Verdächtigen seien aus Brixen, zwei weitere aus anderen Orten. Alle haben die Tat inzwischen bei der Polizei gestanden.