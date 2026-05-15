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Parks gesperrt: Giftige Kobra hält Stadt in Atem

Ausland
15.05.2026 13:32
In einer französischen Kleinstadt suchen die Polizei und Feuerwehr fieberhaft nach einer Kobra.
In einer französischen Kleinstadt suchen die Polizei und Feuerwehr fieberhaft nach einer Kobra.(Bild: AFP/ED JONES)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In einer südfranzösischen Kleinstadt wird derzeit intensiv nach einer giftigen Kobra gesucht. Ein Bewohner hatte das Tier gesichtet und fotografiert. Der Bürgermeister ließ es identifizieren und ist nun überzeugt, dass man es mit einer hochgefährlichen Kobra zu tun hat.

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Öffentliche Einrichtungen und Parks wurden geschlossen. „Aus Sicherheitsgründen und aufgrund der nachgewiesenen Anwesenheit einer giftigen Kobra in der Gemeinde bitten wir Sie, bei Ihren Wegen größte Vorsicht walten zu lassen“, teilte die Stadtverwaltung mit. Die Einwohnerinnen und Einwohner Castelginests sollten zudem hohes Gras meiden.

Die Feuerwehr und Polizei suchen nun unter anderem mit Drohnen nach dem Reptil. „Sie haben überall nachgesehen, alle Mistkübeln und Deckel angehoben“, sagte ein Anrainer dem Sender Europe 1. Viele Bewohnerinnen und Bewohner sind besorgt. „Die Hunde bleiben drinnen, die Katze auch, die Kinder ebenfalls. Es gibt einen Kirschbaum, der direkt vor dem Zimmer meines Sohnes steht“, sagte Sophie. Die Kobra könne auf den Baum klettern und ins Zimmer gelangen. Deshalb sehe sie jetzt jeden Abend unter den Betten nach, bevor ihre Kinder schlafen gingen.

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Krankenhaus in Bereitschaft
„Seien Sie versichert, dass wir alles tun, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten“, versuchte die Stadtverwaltung die Menschen in Südfrankreich zu beruhigen. Sie hat bereits einen Reptilienexperten engagiert. Ein Biss dieser Kobra könne tödlich sein, sagte Experte Dorian Blayac. „Es handelt sich um ein giftiges Tier. Das nächstgelegene Krankenhaus wurde ebenfalls informiert. Dort ist man darauf vorbereitet, jemanden aufzunehmen, der möglicherweise von dieser Art gebissen wurde.“

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