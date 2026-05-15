Parks gesperrt: Giftige Kobra hält Stadt in Atem

Die Feuerwehr und Polizei suchen nun unter anderem mit Drohnen nach dem Reptil. „Sie haben überall nachgesehen, alle Mistkübeln und Deckel angehoben“, sagte ein Anrainer dem Sender Europe 1. Viele Bewohnerinnen und Bewohner sind besorgt. „Die Hunde bleiben drinnen, die Katze auch, die Kinder ebenfalls. Es gibt einen Kirschbaum, der direkt vor dem Zimmer meines Sohnes steht“, sagte Sophie. Die Kobra könne auf den Baum klettern und ins Zimmer gelangen. Deshalb sehe sie jetzt jeden Abend unter den Betten nach, bevor ihre Kinder schlafen gingen.