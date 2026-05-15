Paketsteuer: Hält sie das vom Online-Shopping ab?

Halten Sie die geplante Abgabe für einen sinnvollen Schutz des heimischen Handels oder für eine zusätzliche Belastung der Konsumenten? Glauben Sie, dass dadurch weniger billig im Ausland bestellt wird? Welche Auswirkungen erwarten Sie auf Preise, Online-Shopping und den österreichischen Handel? Und wie fair finden Sie die Maßnahme insgesamt?