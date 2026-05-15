Die österreichische Bundesregierung plant eine neue Paketsteuer in Höhe von zwei Euro auf Sendungen im Inland und aus Drittstaaten. Unsere Frage des Tages vom 15. Mai lautet: „Paketsteuer: Hält sie das vom Online-Shopping ab?“
Halten Sie die geplante Abgabe für einen sinnvollen Schutz des heimischen Handels oder für eine zusätzliche Belastung der Konsumenten? Glauben Sie, dass dadurch weniger billig im Ausland bestellt wird? Welche Auswirkungen erwarten Sie auf Preise, Online-Shopping und den österreichischen Handel? Und wie fair finden Sie die Maßnahme insgesamt?
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