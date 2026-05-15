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Unfall beendete Fahrt

„Hatte es eilig“: Mit 105 km/h über Ring gerast

Wien
15.05.2026 13:40
Der Motorradfahrer erreichte Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 105 km/h (Symbolbild).
Der Motorradfahrer erreichte Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 105 km/h (Symbolbild).(Bild: P. Huber)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Lebensgefährliche Szenen haben sich am Donnerstagnachmittag am Wiener Opernring abgespielt. Ein Motorradfahrer nahm es mit den geltenden Temporegeln alles andere als genau – und raste mit teils 105 km/h über die spurenreiche Straße. Als die Polizei den Rücksichtslosen stoppen wollte, krachte der in einen Pkw. 

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Gegen 13.45 Uhr bemerkten Beamte, die gerade Laserkontrollen durchführten, den Raser auf zwei Rädern – 105 km/h sollte das Messgerät zeigen, mehr als doppelt so viel wie erlaubt. 

Die Polizei wollte den Lenker daraufhin aus dem Verkehr ziehen. Als dieser die Flucht antrat, sollte ihm der Verkehr zum Verhängnis werden. Aufgrund eines „abrupten Fahrstreifenwechsels“, so die Exekutive, krachte es Augenblicke später. Der Motorradfahrer rammte einen Pkw, kam aber nicht zu Sturz. 

Dem 32-jährigen Biker wurden der Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel vorläufig abgenommen. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Seine Erklärung für die rasanten Manöver: Er habe es eilig gehabt. Entsprechende Anzeigen wurden erstattet. Am touchierten Fahrzeug entstand Sachschaden.

Fast 100 km/h in 30er-Zone
Das war allerdings nicht der einzige Verkehrsteilnehmer, der sich an diesem Tag nicht an Tempolimits hielt. Einige Stunden zuvor hatte eine Radarmessung in Donaustadt einen Autolenker als Temposünder entlarvt. Der Fahrer brachte 97 km/h auf den Tacho, als er durch eine 30er-Zone raste. Ihm droht der Entzug der Lenkberechtigung und die Beschlagnahme des Fahrzeugs.

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