„Hatte es eilig“: Mit 105 km/h über Ring gerast

Fast 100 km/h in 30er-Zone

Das war allerdings nicht der einzige Verkehrsteilnehmer, der sich an diesem Tag nicht an Tempolimits hielt. Einige Stunden zuvor hatte eine Radarmessung in Donaustadt einen Autolenker als Temposünder entlarvt. Der Fahrer brachte 97 km/h auf den Tacho, als er durch eine 30er-Zone raste. Ihm droht der Entzug der Lenkberechtigung und die Beschlagnahme des Fahrzeugs.