Merz rät seinen Kindern von USA-Aufenthalt ab

Merz räumt Fehler ein

Merz räumte aber Fehler bei seiner Kommunikation ein: „Ich weiß, dass ich in meiner Kommunikation etwas verbessern muss, damit diese Botschaft besser verstanden wird“, sagte er. Er habe auf die im internationalen Vergleich geringere Arbeitszeit hinweisen wollen: „Wenn wir diesen Wohlstand erhalten wollen, den wir heute haben, müssen wir dazu nicht vielleicht alle gemeinsam die Ärmel aufkrempeln und ordentlich was tun?“