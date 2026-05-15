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Klima unter Trump:

Merz rät seinen Kindern von USA-Aufenthalt ab

Außenpolitik
15.05.2026 13:27
Friedrich Merz würde seinen Kindern derzeit von einem Aufenthalt in den USA abraten.
Friedrich Merz würde seinen Kindern derzeit von einem Aufenthalt in den USA abraten.(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI / POOL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei einer Diskussionsrunde auf dem Katholikentag in Würzburg hat Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (CDU) mit Blick auf die USA davon gesprochen, dass seine Bewunderung für das Land nicht gerade zunähme. „Ich würde meinen Kindern heute nicht empfehlen, in die USA zu gehen“, so Merz wörtlich.

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Merz würde seinen Kindern derzeit von einem Aufenthalt in den USA abraten. „Ich würde meinen Kindern heute nicht empfehlen, in die USA zu gehen, dort ausgebildet zu werden und dort zu arbeiten, einfach weil sich dort plötzlich ein gesellschaftliches Klima entwickelt hat“, sagte Merz am Freitag.

Das gesellschaftliche Klima habe sich dort unter US-Präsident Donald Trump rasant verändert, so Merz. „Heute haben die Bestausgebildeten in Amerika große Schwierigkeiten, einen Job zu finden.“

Zitat Icon

Heute haben die Bestausgebildeten in Amerika große Schwierigkeiten, einen Job zu finden.

Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (CDU)

Mit Blick auf die Diskussion um die Arbeitsmoral in Deutschland wies Merz den Vorwurf an die CDU zurück, sie halte die Deutschen für arbeitsscheu. „In meiner Partei hat noch niemand gesagt, dass die Menschen in Deutschland faul sind. Ich auch nicht“, sagte der CDU-Vorsitzende.

Merz räumt Fehler ein
Merz räumte aber Fehler bei seiner Kommunikation ein: „Ich weiß, dass ich in meiner Kommunikation etwas verbessern muss, damit diese Botschaft besser verstanden wird“, sagte er. Er habe auf die im internationalen Vergleich geringere Arbeitszeit hinweisen wollen: „Wenn wir diesen Wohlstand erhalten wollen, den wir heute haben, müssen wir dazu nicht vielleicht alle gemeinsam die Ärmel aufkrempeln und ordentlich was tun?“

Zitat Icon

Ich weiß, dass ich in meiner Kommunikation etwas verbessern muss.

Friedrich Merz

„Vielleicht streiten wir im Augenblick zu viel“
Kritisch äußerte sich der Kanzler auch zu den Streitigkeiten innerhalb der schwarz-roten Regierungskoalition in Berlin. „Zur Demokratie gehört Streit. Aber der Streit muss zu Ergebnissen führen. Und vielleicht streiten wir im Augenblick zu viel und bringen zu wenig Ergebnisse. Das mag sein.“

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Toleranz beginne dort, wo die eigene Meinung aufhöre, betonte Merz. Die Frage sei, ob man sich in Deutschland zuhöre, andere Meinungen akzeptiere und versuche, gemeinsame Lösungen zu erarbeiten. Man müsse beweisen, dass es möglich sei, in der politischen Mitte Lösungen zu finden. Die Demokratie als System verteidigte der Christdemokrat. „In der Diktatur geht‘s schneller, aber meistens falsch. Und deswegen lassen Sie uns mal gemeinsam mit unserer Demokratie versöhnen. Wir haben hier etwas Großartiges geschaffen.“

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