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Chaos in Spitzenliga

Boykott? Kult-Trainer droht vor Liga-Showdown

Fußball International
15.05.2026 13:11
Wird Maurizio Sarri mit seiner Mannschaft am Sonntag im Römer-Derby antreten?
Wird Maurizio Sarri mit seiner Mannschaft am Sonntag im Römer-Derby antreten?(Bild: EPA/DAVIDE CASENTINI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Für Lazio Rom und Trainer Maurizio Sarri selbst sind die beiden letzten Spieltage der Serie A eigentlich sportlich bedeutungslos. Und doch geht man auf die Barrikaden. Die Spielansetzung für das römische Derby stößt Sarri sauer auf und er droht mit einem Boykott. 

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Gleich fünf Teams kämpfen in der Serie A zwei Spieltage vor Schluss noch um einen Champions-League-Platz. Lazio Rom gehört nicht dazu, spielt aber dennoch eine gewichtige Rolle. Denn Stadtrivale AS Rom ist neben Napoli, Juventus, Milan und Como einer der Anwärter auf die drei verbliebenen Königsklassen-Tickets hinter Meister Inter Mailand. 

Und die Roma trifft an diesem Wochenende im großen Derby auf Lazio. Das Spiel ist für Sonntagmittag angesetzt, damit auch alle vier anderen Konkurrenten zeitgleich spielen können und der Wettbewerb nicht irgendwie verzerrt wird. Dass die Matches nicht am Abend stattfinden, liegt am Tennis-Turnier, dessen Finale – möglicherweise mit Fan-Liebling Jannik Sinner – am Sonntagabend wenige hundert Meter vom Olympiastadion in Rom entfernt stattfindet. 

Sarri genervt von Verschiebungen
Aufgrund von Sicherheitsbedenken dürfen die Veranstaltungen nicht zeitgleich über die Bühne gehen. Die römischen Behörden haben das Fußball-Derby deshalb ursprünglich auf Montagabend verlegt – die Liga schritt aber ein und setzte das Spiel – gleich wie eben jene aller vier Konkurrenten der AS Roma – auf Sonntag um 12 Uhr an. 

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Eine Uhrzeit für das Derby, die Lazio-Trainer Sarri zur Weißglut treibt. „Ich halte es für einen großen Fehler, das Spiel mittags stattfinden zu lassen. Für fünf Vereine geht es um Millionenbeträge in der Zukunft. Es wäre ein unglaublicher Fehler. Ich bezweifle, dass ich meinen Job behalten würde, wenn ich solche Fehler machen würde“, tobt der Kult-Trainer. 

Vor allem stört den Trainer aber das anhaltende Hin und Her um den Spieltag. Deshalb droht er auch offen mit einem Boykott: „Ich werde Montagabend kommen. Wenn sie das Derby am Sonntag austragen wollen, komme ich nicht.“ Mal sehen, ob sich die Wogen bis zum Spieltag noch glätten lassen. 

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