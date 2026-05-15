Boykott? Kult-Trainer droht vor Liga-Showdown

Und die Roma trifft an diesem Wochenende im großen Derby auf Lazio. Das Spiel ist für Sonntagmittag angesetzt, damit auch alle vier anderen Konkurrenten zeitgleich spielen können und der Wettbewerb nicht irgendwie verzerrt wird. Dass die Matches nicht am Abend stattfinden, liegt am Tennis-Turnier, dessen Finale – möglicherweise mit Fan-Liebling Jannik Sinner – am Sonntagabend wenige hundert Meter vom Olympiastadion in Rom entfernt stattfindet.