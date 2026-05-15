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„Bergab-Bruder“ Gery Seidl stellt sich Radmarathon

Sport
15.05.2026 12:30
Seidl, Kaider, Dinse: Der Schmäh wird ihnen nicht ausgehen
Seidl, Kaider, Dinse: Der Schmäh wird ihnen nicht ausgehen(Bild: SCHOKO communications)
Porträt von Dorian Seistock
Von Dorian Seistock

Der blau-gelbe Rad-Wahnsinn startet wieder! Und auch bei der achten Auflage trägt er wieder den Namen „Race Around Niederösterreich“. Quasi gesetzt ist „Race Across America“ Champion Philipp Kaider. Heuer im 3er-Team – mit einem ganz besonderen Mitglied: Kabarettist und Schauspieler Gery Seidl...

 

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Beginnend in Weitra geht‘s am Freitag für eine Rekordzahl an Teilnehmern auf dem Drahtesel in 600 Kilometern über 6.000 Höhenmeter einmal rund ums Bundesland. Angefangen hat das Rad-Gastspiel von Seidl mit dem Dritten im Bunde, Ernährungsberater Axel Dinse. Der stellte den Kontakt her, beim Charity-Radln im November gab‘s dann die, mehr oder weniger, irrtümliche Zusage. 

Es gibt kein Zurück
„Da hat mir der Phil davon erzählt und mich gefragt, ob das nicht was wäre. Mein: ,Naja, schau ma mal‘ wurde dann recht schnell als ,Ja, selbstverständlich‘ uminterpretiert“, scherzt der 51-Jährige. Mittlerweile hat er sein Schicksal aber akzeptiert: „Mitgehangen, mitgefangen.“ Jetzt gibt‘s sowieso kein Zurück mehr.

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