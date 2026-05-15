E-Scooter: Viele Lenker kennen neue Regeln nicht

Viele Verstöße aus Unwissenheit

Dabei zeigte sich, dass viele der neuen Regeln offenbar noch nicht bei den Fahrern angekommen sind. So missachteten fünf von acht kontrollierten Lenkern unter 16 Jahren die für sie geltende Helmpflicht. Zwölf weitere E-Scooter waren noch nicht mit den nun obligatorischen Blinkern ausgestattet. Laut eigenen Angaben war den Betroffenen die geänderte Gesetzeslage nicht bekannt – sie wurden von den Beamten aufgeklärt und abgemahnt.