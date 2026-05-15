In 30 Minuten gleich zwei Frauen belästigt

Gleich zweimal innerhalb von nur 30 Minuten hat sich ein Verdächtiger am Donnerstagnachmittag an zwei Frauen vergriffen. Diese waren unabhängig voneinander auf der Wiener Mariahilfer Straße unterwegs, als der Täter sich näherte und ihnen an den Po griff. Er konnte gefasst werden – und war bereits gesucht worden.
Am frühen Nachmittag kam es zu den beiden Belästigungen. Der Verdächtige, ein 60-jähriger Slowake, konnte der Polizei aber nicht entgehen. Er konnte noch auf der Mariahilfer Straße gefasst werden. Äußerst wortkarg gab er sich allerdings, als er nach den Beweggründen für die Übergriffe gefragt wurde.
Bereits polizeibekannt
Im Zuge der Ermittlungen sollte sich herausstellen, dass nach dem Verdächtigen bereits gesucht worden war und gegen den Verdächtigen eine Festnahmeanordnung bestand, „aufgrund des Verdachts von Eigentumsdelikten“, so die Polizei am Freitag.
Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen und wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung angezeigt.
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