In 30 Minuten gleich zwei Frauen belästigt

Am frühen Nachmittag kam es zu den beiden Belästigungen. Der Verdächtige, ein 60-jähriger Slowake, konnte der Polizei aber nicht entgehen. Er konnte noch auf der Mariahilfer Straße gefasst werden. Äußerst wortkarg gab er sich allerdings, als er nach den Beweggründen für die Übergriffe gefragt wurde.