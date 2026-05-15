Putin kündigt baldige Reise nach China an

Selenskyj setzt auf Trumps Einfluss

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte vor dem China-Besuch Trumps die Hoffnung geäußert, dass der US-Präsident erwirke, dass Peking die Unterstützung für Russland im Krieg beende. „Es ist sicherlich kein Zufall, dass einer der längsten massiven russischen Angriffe gegen die Ukraine gerade zu dem Zeitpunkt stattfand, als der Präsident der Vereinigten Staaten zu einem Besuch in China eintraf – einem Besuch, von dem sich viele viel versprechen“, sagte der ukrainische Präsident. Tatsächlich dürfte dieser Krieg aber kein wesentlicher Gesprächsinhalt zwischen Trump und Xi gewesen sein.