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Mit dem besten Sound

Der wohl beliebteste Motor von Audi fliegt raus!

Motor
31.03.2026 05:00
Der Sound des Fünfzylinders ist charakteristisch.
Der Sound des Fünfzylinders ist charakteristisch.(Bild: Audi)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Rund ein halbes Jahrhundert lang hat Audi Fünfzylindermotoren gebaut. Nun verschwindet der Motor mit dem charakteristischen Sound aus dem Programm.

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Damit feiert der Fünfzylinder bei Audi nun gleichzeitig Geburtstag und Abschied. Zumindest in Europa gibt Audi den für die Marke ikonischen Motor im kommenden Jahr auf, meldet die Branchenzeitung „Automobilwoche“. Grund ist die Einführung der Abgasnorm Euro 7, die zu teure und aufwendige Modifikationen nötig machen würde. Gleiches würde für eine komplette Neukonstruktion gelten.

Noch lebt der Fünfzylinder im Audi RS3.
Noch lebt der Fünfzylinder im Audi RS3.(Bild: Audi)

Die aktuelle Ausbaustufe des traditionsreichen Benziners schöpft aus 2,5 Litern Hubraum 400 PS Leistung, angeboten wird sie nur noch im Kompaktsportler RS3. Den haben die Ingolstädter erst kürzlich in einer Sonderedition aufgelegt, um den 50. Geburtstag des Fünfzylinders zu feiern. 

Seine Premiere hatte der Reihenmotor im 1976 vorgestellten Audi 100 C2. Die Ingolstädter setzten damals auf die ungewöhnliche Technik, weil die von BMW und Mercedes bekannten Sechszylinder zu groß und zu schwer für die frontgetriebenen Audi-Modelle waren. Der Fünfzylinder sollte ähnliche Leistungswerte bei geringerem Verbrauch bieten.

Audi 100 5E: Der erste Audi mit fünf Zylindern
Audi 100 5E: Der erste Audi mit fünf Zylindern(Bild: Audi)
Auch der Ur-Quattro hatte fünf Zylinder.
Auch der Ur-Quattro hatte fünf Zylinder.(Bild: Audi)

Später setzten die Bayern den Motor zunehmen vor allem als Sport-Triebwerk in besonders dynamischen Modellen wie dem Ur-Quattro ein, wobei neben der hohen Leistung auch der charakteristisch raue Sound Freunde fand, der durch die ungerade Zylinderzahl und die spezielle Zündfolge entsteht.

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Komplett aus dem Audi-Programm verschwindet der Motor aber nicht. Außerhalb des EU7-Gültigkeitsraums soll er teilweise weiter bestellbar sein, so etwa in Nordamerika.

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