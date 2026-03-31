Der wohl beliebteste Motor von Audi fliegt raus!

Damit feiert der Fünfzylinder bei Audi nun gleichzeitig Geburtstag und Abschied. Zumindest in Europa gibt Audi den für die Marke ikonischen Motor im kommenden Jahr auf, meldet die Branchenzeitung „Automobilwoche“. Grund ist die Einführung der Abgasnorm Euro 7, die zu teure und aufwendige Modifikationen nötig machen würde. Gleiches würde für eine komplette Neukonstruktion gelten.