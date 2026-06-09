WM 2026: So wettet man in Österreich sicher

Mit dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft am 10. Juni 2026 rückt das Thema Sportwetten wieder in den Vordergrund. Für viele Fans gehört das Tippen auf Spielergebnisse zum Erlebnis. Umso wichtiger ist es, über Rahmenbedingungen und Risiken Bescheid zu wissen. In Zusammenarbeit mit dem österreichischen Sportwettenverband wird aufgezeigt, worauf man hierzulande achten muss. Der Fokus liegt auf verantwortungsvollem Spielen und den rechtlichen Grundlagen, die für Anbieter und Konsumenten in Österreich gelten. Ziel ist es, Fans ein sicheres und faires Wetterlebnis zu ermöglichen.