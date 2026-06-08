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Bis inklusive 12. Juni

AUA setzt Tel-Aviv-Flüge wegen Iran-Angriffen aus

Österreich
08.06.2026 20:28
Die Flieger der Austrian Airlines von und nach Tel Aviv bleiben bis Mitte Juni am Boden.
Die Flieger der Austrian Airlines von und nach Tel Aviv bleiben bis Mitte Juni am Boden.(Bild: APA/ROBERT JAEGER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Austrian Airlines hat ihre Verbindungen nach Tel Aviv mehrere Tage bis Mitte Juni eingestellt. Passagiere werden umgehend informiert und bis dahin umgebucht, eine Wiederaufnahme ist noch offen. Grundlage ist die anhaltend unsichere Lage vor Ort.

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Die Austrian Airlines hat ihre Flüge von und nach Tel Aviv vorübergehend ausgesetzt. Betroffen sind Verbindungen bis einschließlich 12. Juni. Die Entscheidung wurde am Montagabend gemeinsam mit der Konzernsicherheit der Lufthansa Group getroffen, wie die Airline mitteilte.

Passagiere, deren Flüge gestrichen wurden, sollen demnach zeitnah informiert und auf andere Verbindungen umgebucht werden. Über eine mögliche Wiederaufnahme des Flugbetriebs ab dem 13. Juni werde zu einem späteren Zeitpunkt entschieden.

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Die Lage vor Ort werde weiterhin laufend beobachtet und bewertet, so die Fluglinie. Bereits am Sonntagabend hatte die AUA wegen der unsicheren Sicherheitslage in Tel Aviv den für Montag früh geplanten Flug OS1083/OS84 gestrichen.

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