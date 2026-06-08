Lothar Matthäus: „Das hat Österreich versäumt!“

Bleibt er – oder bleibt er nicht? Die Frage, ob Ralf Rangnick auch nach der WM Teamchef von Österreich ist, beschäftigt auch die deutsche Fußball-Legende Lothar Matthäus. Er findet, dass der ÖFB in dieser Causa „geschlafen“ habe ...
„Österreich hat es versäumt, vor der Weltmeisterschaft den Vertrag zu verlängern. Es gibt für mich keinen besseren Trainer für den ÖFB als Rangnick“, sprach Matthäus am Montagabend in der ServusTV-Sendung „Sport und Talk im Hangar 7“ Klartext.
Sein Landsmann stehe für Entwicklung, er sei ein echter Fußball-Professor, „wenn ich Österreicher wäre, hätte ich ihn gern weiter auf dem Cheftrainer-Sessel“, so Matthäus. Rangnick „passt einfach zu dieser Mannschaft“, lautet sein Fazit.
Baumgartner-Ausfall „ganz schlimm“
Der Weltmeister von 1990 traut dem österreichischen Team viel zu bei der WM, aber: Der Ausfall von „Schlüsselspieler“ Christoph Baumgartner sei „ganz schlimm“. Und treffe Rot-Weiß-Rot noch härter als beispielsweise das WM-Aus von Lennart Karl die deutsche Nationalmannschaft.
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