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Klartext von Legende

Lothar Matthäus: „Das hat Österreich versäumt!“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
08.06.2026 22:32
Lothar Matthäus
Lothar Matthäus(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Bleibt er – oder bleibt er nicht? Die Frage, ob Ralf Rangnick auch nach der WM Teamchef von Österreich ist, beschäftigt auch die deutsche Fußball-Legende Lothar Matthäus. Er findet, dass der ÖFB in dieser Causa „geschlafen“ habe ...

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„Österreich hat es versäumt, vor der Weltmeisterschaft den Vertrag zu verlängern. Es gibt für mich keinen besseren Trainer für den ÖFB als Rangnick“, sprach Matthäus am Montagabend in der ServusTV-Sendung „Sport und Talk im Hangar 7“ Klartext.

Ralf Rangnick
Ralf Rangnick(Bild: GEPA)

Sein Landsmann stehe für Entwicklung, er sei ein echter Fußball-Professor, „wenn ich Österreicher wäre, hätte ich ihn gern weiter auf dem Cheftrainer-Sessel“, so Matthäus. Rangnick „passt einfach zu dieser Mannschaft“, lautet sein Fazit.

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Baumgartner-Ausfall „ganz schlimm“
Der Weltmeister von 1990 traut dem österreichischen Team viel zu bei der WM, aber: Der Ausfall von „Schlüsselspieler“ Christoph Baumgartner sei „ganz schlimm“. Und treffe Rot-Weiß-Rot noch härter als beispielsweise das WM-Aus von Lennart Karl die deutsche Nationalmannschaft.

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