Paragleiter machte Bruchlandung in Ossiacher See

Die Gerlitzen sind bei Paragleitern ein beliebter Startpunkt für Rundflüge. Immer wieder kommt es zu Zwischenfällen – so auch am Montag. Ein Deutscher legte eine Bruchlandung hin und landete im Ossiacher See.
Der 29-Jährige war am frühen Nachmittag bei der Mittelstation der Gerlitzen gestartet und wollte einen Rundflug machen. Doch in einer Höhe von 600 Metern verhedderten sich die Schnüre des Schirms, und der deutsche Pilot verlor die Kontrolle über sein Fluggerät.
Nasse Notlandung
„Der Mann reagierte geistesgegenwärtig und löste seinen Notschirm aus. In weiterer Folge konnte er rund 200 Meter vom Ufer entfernt sicher im Ossiacher See landen“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten.
Ein in der Nähe der Absturzstelle befindliches Passagierschiff bemerkte die Landung, und der Kapitän steuerte sofort in Richtung des Deutschen. Dieser konnte bis zum Eintreffen der Wasserrettung von der Schiffsmannschaft über Wasser gehalten werden. Der 29-Jährige blieb unverletzt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.