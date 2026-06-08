Lokalbahn drei Monate wegen Sanierung gesperrt

Mehr Sicherheit an Kreuzungen und modernere Bahnhöfe lösen im Salzburger Norden eine Großsperre aus. Ab Freitagfrüh wird die Lokalbahn zwischen Salzburg Hauptbahnhof und Bürmoos für rund drei Monate gesperrt, damit Arbeiten bei den Bahnhöfen Bergheim und Anthering sowie an Gleisen, Oberleitung und Entwässerung rasch durchgezogen werden können.