Lokalbahn drei Monate wegen Sanierung gesperrt

Die Salzburger Lokalbahn startet in die Sommer-Bauphase: Bahnhöfe werden umgebaut, neun Eisenbahnkreuzungen technisch nachgerüstet. Dafür wird die Strecke zwischen Salzburg Hauptbahnhof und Bürmoos ab 13. Juni für drie Monate gesperrt. Es fahren Ersatzbusse, außerdem wird die Obuslinie 6 umgeleitet.
Mehr Sicherheit an Kreuzungen und modernere Bahnhöfe lösen im Salzburger Norden eine Großsperre aus. Ab Freitagfrüh wird die Lokalbahn zwischen Salzburg Hauptbahnhof und Bürmoos für rund drei Monate gesperrt, damit Arbeiten bei den Bahnhöfen Bergheim und Anthering sowie an Gleisen, Oberleitung und Entwässerung rasch durchgezogen werden können.
Zusätzlich werden in Salzburg fünf Eisenbahnkreuzungen mit Schranken ausgestattet, in Oberndorf kommen Schranken und neue Lichtzeichen dazu. Während der Sperre fahren drei Schienenersatzverkehr-Linien (E1, X1, X11), jedoch mit geänderten Zeiten.
Auch die Obuslinie 6 wird ab Dienstag über die August-Gruber-Straße umgeleitet. Die Park+Ride-Parkplätze in Bergheim und Anthering stehen während der Sperre nicht zur Verfügung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.