Audi mit mehr Gewinn, Mutterkonzern hilft mit

Zudem stehe Audi zu seiner Zusage, den Stellenabbau ohne Kündigungen zu erreichen, erklärte Ros. „Keiner muss sich um seinen Arbeitsplatz sorgen.“ Er versicherte: „Es gibt keine betriebsbedingten Kündigungen.“ Einen Großteil der geplanten Personaleinsparungen habe man schon in Angriff genommen. Bis Ende 2027 sollen schon bis zu 6000 abgebaut werden, wie der Personalvorstand erklärte.