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Ein Millionen-Deal

So viel kostet Salzburg der Veratschnig-Transfer

Fußball National
08.06.2026 22:14
Niki Veratschnig (re.) verlässt den deutschen Bundesligisten Mainz in Richtung Salzburg.
Niki Veratschnig (re.) verlässt den deutschen Bundesligisten Mainz in Richtung Salzburg.(Bild: GEPA)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

Der Kärntner Außenverteidiger Niki Veratschnig wird in den nächsten Tagen als Neuzugang von Bundesligist Salzburg bekanntgegeben. Der 23-Jährige kommt vom deutschen Erstliga-Verein Mainz und kostet die Bullen eine Millionen-Ablöse. Veratschnigs Ex-Klub WAC hatte zuletzt Vertragsgespräche mit Stürmer Gattermayer, muss ein Talent ziehen lassen.

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Demnächst wird der Transfer des Feldkirchners Niki Veratschnig vom deutschen Bundesligisten Mainz zu Salzburg – wie „Krone“-Leser bereits wussten – offiziell. Der 23-Jährige signiert bei den Bullen einen Vertrag über vier Jahre und kostet 3,5 Millionen Euro Ablöse.

Im Nachwuchs trug Niki Veratschnig sogar das ÖFB-Teamtrikot.
Im Nachwuchs trug Niki Veratschnig sogar das ÖFB-Teamtrikot.(Bild: GEPA)

Nur „Hinti“ teurer!
Damit mutiert der Außenverteidiger zum zweitteuersten Kärntner Kicker überhaupt. Mehr ausgegeben haben Klubs bisher nur für Ex-Europacupsieger Martin Hinteregger – Augsburg hat 2016 10,5 Millionen Euro für ihn an Salzburg gezahlt, für 9 Millionen Euro ging’s danach weiter zu Frankfurt.

Verhandlungen mit Gattermayer
Beim WAC startet das Training am 18. Juni. Offen ist, ob Offensiv-Allrounder Angelo Gattermayer dabei sein wird. Der Vertrag lief aus, zuletzt gab’s wieder Gespräche mit den Wolfsbergern. „Aber auch andere Klubs haben Interesse. Ich will die richtige Entscheidung treffen und lasse mir daher Zeit. Trainer Thomas Silberberger wäre ein guter Grund, zu bleiben. Derzeit warte ich auf eine Antwort des WAC.“

Um Ex-Austria-Wien-Kicker Dominik Fitz tauchen in Wolfsberg Gerüchte auf.
Um Ex-Austria-Wien-Kicker Dominik Fitz tauchen in Wolfsberg Gerüchte auf.(Bild: GEPA)

Fitz vorerst kein Thema
Zuletzt tauchten im Lavanttal Gerüchte auf, dass MLS-Legionär Dominik Fitz (Minnesota) ein Thema in Wolfsberg sein soll. „Stand jetzt ist nichts dran, aber der WAC ist immer eine gute Adresse“, sagt sein Manager Max Hagmayr.

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Talent zu Sturm
Einen Abgang gibt’s im Nachwuchs: Peter Moser wechselt von der WAC-Akademie in jene von Sturm Graz. Der 16-jährige Mittelfeldmann spielte zuletzt in der U18, ist der Bruder von U17-WM-Held Johannes Moser (FC Liefering).

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