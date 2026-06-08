So viel kostet Salzburg der Veratschnig-Transfer

Verhandlungen mit Gattermayer

Beim WAC startet das Training am 18. Juni. Offen ist, ob Offensiv-Allrounder Angelo Gattermayer dabei sein wird. Der Vertrag lief aus, zuletzt gab’s wieder Gespräche mit den Wolfsbergern. „Aber auch andere Klubs haben Interesse. Ich will die richtige Entscheidung treffen und lasse mir daher Zeit. Trainer Thomas Silberberger wäre ein guter Grund, zu bleiben. Derzeit warte ich auf eine Antwort des WAC.“