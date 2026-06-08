Warum Freddy Quinn von den Toten auferstanden ist

„Verklagen sollte man die“

Quinn selbst reagierte verärgert auf die Falschmeldung. Gegenüber Bekannten und Medien stellte er klar, dass es ihm gut gehe und die Behauptung jeder Grundlage entbehre: „Verklagen sollte man die, das ist doch Rufmord.“ Auch seine Ehefrau Rosi Quinn, die er 2023 geheiratet hatte, berichtete von Anrufen besorgter Freunde und Bekannten, nachdem die Nachricht die Runde gemacht hatte. Gegenüber der „Bild“ äußerte sie sich empört: „Wer denkt sich bloß diesen Mist aus?“