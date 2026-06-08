Warum Freddy Quinn von den Toten auferstanden ist

Die 94-jährige Freddy Quinn wurde vergangene Woche im Internet für tot erklärt. Nun meldet sich der österreichische Schlagerstar und ist sichtlich verärgert über die kursierenden Gerüchte. Es ist nicht das erste Mal, dass Falschmeldungen über ihn online verbreitet werden ...
Ein kurzzeitig veröffentlichter Eintrag über den angeblichen Tod von Freddy Quinn hat in den vergangenen Tagen für Verwirrung gesorgt. Bei der Online-Enzyklopädie Wikipedia hat am Donnerstagabend ein unbekannter Nutzer das Sterbedatum „Verstorben am 4. Juni 2026“ in den Eintrag des 94-jährigen Entertainers eingefügt. Die Information wurde zwar rasch entfernt, verbreitete sich jedoch in kurzer Zeit weiter und löste zahlreiche Nachfragen aus.
„Verklagen sollte man die“
Quinn selbst reagierte verärgert auf die Falschmeldung. Gegenüber Bekannten und Medien stellte er klar, dass es ihm gut gehe und die Behauptung jeder Grundlage entbehre: „Verklagen sollte man die, das ist doch Rufmord.“ Auch seine Ehefrau Rosi Quinn, die er 2023 geheiratet hatte, berichtete von Anrufen besorgter Freunde und Bekannten, nachdem die Nachricht die Runde gemacht hatte. Gegenüber der „Bild“ äußerte sie sich empört: „Wer denkt sich bloß diesen Mist aus?“
KI-generierter Tod
Der Vorfall reiht sich in eine Serie von Falschinformationen ein, die in den vergangenen Monaten über den Sänger kursierten. So wurden im Internet und auf Videoplattformen wiederholt irreführende Berichte über seinen Gesundheitszustand verbreitet. Er sei erblindet oder sogar tot. Teilweise wurden diese mit KI-generierten Bildern ergänzt.
Tatsächlich befindet sich Freddy Quinn derzeit in einer Phase des Umbruchs. Gemeinsam mit seiner Frau hat er seine bisherige Villa in Hamburg-Poppenbüttel verkauft und richtet einen Bauernhof vor den Toren der Stadt als neuen Lebensmittelpunkt ein. Dort verbringt das Paar viel Zeit mit Freunden und arbeitet an der Gestaltung des neuen Zuhauses. Nach Angaben seiner Frau lässt sich Quinn regelmäßig medizinisch untersuchen. Trotz altersbedingter Einschränkungen gehe es ihm gesundheitlich gut.
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